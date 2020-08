„So wird das nichts, so kommen wir nicht weiter“, meinte der Deutsche, der in Silverstone nur deshalb Zehnter wurde, weil zahlreichen Gegnern im Finish die Reifen platzten. In der kurzen Verschnaufpause bis zum zweiten England-Rennen am Sonntag legt Vettel eine ausgedehnte Wandertour ein, will dabei auf andere Gedanken kommen. Dass es sein Teamkollege Charles Leclerc (wenn auch mit viel Glück) schon zweimal in dieser Saison aufs Podest geschafft hat, macht die Lage auch nicht angenehmer.