Die Kaderplanung geht in die finale Phase! Mit den Verlängerungen von Urgestein Niklas Steiner und Birgit Helminger sind bei Volleyball-Klub UVC Graz nahezu alle Personalien fixiert. „Eine Aufspielerin fehlt noch, denn Amanda Peterson ist zurück nach Amerika gegangen, wo sie in einen Ligabetrieb einsteigt“, erzählt Manager Fred Laure. Als Ersatz haben die Grazer mit der 1,84 Meter großen Abby Becker eine US-Landsfrau auf dem Radar. „Wir sind mit ihr auch schon in Verhandlungen. Sie ist auch bereit zu arbeiten - mit der Suche nach einem Job helfen wir ihr. Allein als Profi könnten wir sie uns nicht leisten...“