Das Team von CFR Cluj hat am Montag seinen dritten rumänischen Fußball-Meistertitel in Folge geholt! In einem ungewöhnlichen Play-off gab es nach Rückstand gegen Universitatea Craiova einen 3:1-Sieg. Der nationale Verband (FRF) hatte erst Stunden vor Anpfiff entschieden, dass der Gewinner einen Platz in der Champions-League-Qualifikation erhält. Am Montag endete die Europacup-Nennfrist.