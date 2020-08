Für eine Verkehrsberuhigung und gegen größere Gastgärten spricht sich eine Gruppe von Anrainern in der Salzburger Gstättengasse aus. Die Bewohner leiden bereits jetzt unter dem Lärm der zahlreichen Lokale und befürchten mit der geplanten Verkehrssperre in ihrer Straße eine zunehmende Belastung. Denn ohne Autos bleibe mehr Platz für Gastgärten. Die Stadt Salzburg plant zudem eine Begegnungszone vom Neutor bis zum neuen Kreisverkehr am Museumsplatz – mit Gegenverkehr in der Münzgasse. „Noch liegen keine konkreten Pläne vor“, heißt vom Büro der Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler, die im Herbst einen Bürgerbeteiligungsprozess startet.