Parallel zum behördlichen Corona-Einsatz unterstützt das Bundesheer mit insgesamt 115 Soldaten des Fliegerabwehrbataillons 2 aus dem Ennstal nach wie vor auch die Polizei. „Der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz, an dem auch Milizsoldaten teilnehmen, wird weiterhin an den Übergangsstellen sowie an der grünen Grenze rund um die Uhr durch Patrouillen durchgeführt“, ergänzt Gigacher: „Aufgriffe von Migranten, die versuchen, illegal nach Österreich zu gelangen, sind im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. Aktuell kommt es dennoch wöchentlich zu derartigen Abweisungen und Aufgriffen.“