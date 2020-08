Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ohne Sieg geblieben. Die Truppe von Coach Jesse Marsch musste sich am Montag gegen NK Bravo Ljubljana in Bramberg mit einem 2:2-Remis begnügen. Dominik Szoboszlai gelang in der 18. Minute der 1:1-Ausgleich und Karim Adeyemi sorgte bei starkem Regen in der 48. Minute für die 2:1-Führung.