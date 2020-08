Die Elternvertreter stoßen in dasselbe Horn. Sollten da oder dort Fälle auftreten - was zu erwarten ist - sollte wieder auf Schichtbetrieb umgestellt werden. „Wichtig ist, dass es Notfallpläne gibt. Dass die Schulen wissen, was zu tun ist“, so Elisabeth Rosenberger, Präsidentin des Bundeselternverbandes. Vorstellbar wären Masken überhaupt nur in den Eingangsbereichen sowie Pausenräumen.