Alte Schaustücke in neuem Glanz

„Auf Basis eines zeitgemäßen Konzeptes wurde eine moderne Ausstellung geschaffen, die die bekannten Schaustücke in neuem Glanz erstrahlen lässt“, freute sich der oberste Fasnachtler Christian Härting. Die spannende Frage für das Modernisierungsteam um Kuratorin Claudia Mark war: Wie lässt sich etwas in jeder Hinsicht Immaterielles wie der Klang der Schellen oder das Herstellen der kunstvollen Hüte, das sich im Rhythmus von fünf Jahren verändert, im Museum darstellen? Die neuen audiovisuellen Stationen sollen die Besucher noch mehr als früher in die Mystik des Schleicherlaufens eintauchen lassen. „Die Fasnacht ist im Wort, Bild und Ton schlicht auch größer geworden“, sagt Kuratorin Mark.