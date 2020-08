Ordentliche Mengen

„Schaut man sich die vergangenen 24 Stunden an, sind das schon ordentliche Wassermengen. Natürlich mit regionalen Unterschieden“, erklärt Ortner. Hotspots waren zum Beispiel Micheldorf mit 80 Litern pro Quadratmeter, Saxen mit 63 und Steyr mit 60. Heute, Dienstag, Vormittag soll es auch noch verbreitet und intensiv regnen, am Nachmittag beruhigt sich die Lage. Erst am morgigen Mittwoch soll sich das Wetter dann wieder endgültig bessern und der Sommer wieder zurückkehren.