Kosovo und Serbien sind Spitzenreiter

Spitzenreiter ist laut Krisenstab des Landes Oberösterreich der Kosovo mit 28 Menschen, die sich bei einem Aufenthalt dort angesteckt hatten. An zweiter Stelle liegt Serbien, dort erkrankten 25 Personen, die danach nach Oberösterreich zurückfuhren. 16 Menschen nahmen das Coronavirus aus Rumänien mit nach Hause, 14 aus Kroatien und 12 aus Bosnien. Sechs Reisende steckten sich in der Türkei mit Covid-19 an, vier in Deutschland und drei in Mazedonien. Jeweils ein Fall wird nach Reisen nach Afghanistan, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Montenegro und Nigeria gemeldet.