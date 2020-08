Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war am 3. August 2020 gegen 14:30 Uhr in einer Tischlerei in Enghagen bei Enns damit beschäftigt, an einer Tischkreissäge Holzleisten zu schneiden, als er mit der rechten Hand abrutschte und in das laufende Sägeblatt kam. Dem 60-Jährigen wurde dadurch das vordere Glied des Mittelfingers der rechten Hand unmittelbar nach dem Fingernagel abgetrennt. Der Tischler wurde vom Notarzt an Ort und Stelle ärztlich versorgt und in das Unfallkrankenhaus Linz verbracht.