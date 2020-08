Der unter Korruptionsverdacht stehende spanische Ex-König Juan Carlos will das Land verlassen und ins Ausland gehen. Wie das spanische Königshaus am Montag mitteilte, informierte der wegen zahlreicher Affären ins Zwielicht geratene 82-Jährige seinen Sohn König Felipe VI. in einem Brief über seinen Entschluss. Der Thronfolger hatte erst im März mit seinem Vater gebrochen. Aufgrund der Schmiergeldvorwürfe rund um ein Eisenbahnprojekt in Saudi-Arabien und anderer zwielichtiger Finanztransaktionen gab Felip VI. bekannt, dass er auf sein Erbe verzichte.