„Krone“:Was sagen Sie denen, die bei einem Kinobesuch derzeit noch zögern?

Obermayr: Es geht nichts über die Magie des Kinos. Außerdem sind Menschen bei einem Kinobesuch im Vergleich zum Umfeld eines Büroarbeitsplatzes nur einem Bruchteil möglicher Aerosolmengen ausgesetzt. Kino ist also viel sicherer als manche andere Aktivität. Rund 80% unserer Gäste kaufen die Tickets auch schon online, da fällt ein Besuch an der Kasse weg.