Im Mai gingen die meisten Raser ins Netz

Derzeit misst die Stadt Geschwindigkeitsübertretungen an elf Standorten (wechselweise bestückt mit 3 Kameras). Die Rotlichtüberwachung erfolgt an vierzehn Standorten (wechselweise bestückt mit 5 Kameras). „Die meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden im Monat Mai registriert – nämlich 6211. Die wenigsten mit 3891 im März. Die meisten Rotlichtüberschreitungen – 387 – erfolgten im Jänner, die wenigsten mit 91 im April. Nach wie vor einer der Raser-Hotspots in Linz ist die Wankmüllerhofstraße.