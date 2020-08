„Dürfen nicht dieselben Fehler machen“

Er will nun vom neuen Integrationslandesrat Stefan Kaineder wissen, warum die Prüfung so lange dauert. „Wir dürfen nicht wie andere Länder den Fehler machen und Koranschulen nur von außen anschauen. Wir müssen auch wissen, was drinnen vor sich geht“, so Hattmannsdorfer.