Badeplatz sehr gut angenommen

Für Alfred Eckerstorfer, Vorsitzender der younion Linz, ist das völlig in Ordnung: „Es ist ein sehr kleiner Badeplatz. Daher wird vermutlich jedem klar sein, dass ein öffentlicher Badebetrieb praktisch nicht möglich ist – gerade in Corona-Zeiten. Speziell an Wochenenden wird’s am Badeplatz eng, da ihn unsere Mitglieder erfreulicherweise sehr gut annehmen.“