„Er war ein sportlicher, junger, netter Mann, der gut integriert war und immer an den gesellschaftlichen Feiern in der Gemeinde teilgenommen hat“, ist Tragweins Bürgermeister Josef Naderer erschüttert. Am Samstagmorgen endete die Klettertour eines 36-Jährigen aus Tragwein in einer Tragödie. Der Hobbysportler war alleine am Langkofel (Südtirol) unterwegs, schloss sich dann kurz nach 7 Uhr früh zwei erfahrenen Bergsteigern an, kletterte diesen Alpinisten nach.