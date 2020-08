Neben den Screenings in Pflege- und Altenwohnheimen, in der Hauskrankenpflege sowie in Schulen betreut das Rote Kreuz auch die Drive-in-Stationen. Diese werden mittlerweile in jedem Bezirk angeboten. Die Stationen haben vor allem für jene einen Vorteil, die sich einer verordneten Testung unterziehen müssen, keine Symptome aufweisen und fit genug für eine Autofahrt sind. Eine Probeabnahme erfolgt direkt im eigenen Pkw.