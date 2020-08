Eine Katzenbesitzerin südlich von Graz hat bei ihrem Stubentiger eine offenbar abrasierte Fellstelle entdeckt. Die Frau aus Fernitz-Mellach zeigte das bei der Polizei an, nachdem es in den vergangenen Wochen zu Katzen-Häutungen in Graz gekommen war. Neben der kahlen Stelle habe die Besitzerin auch eine Verhaltensänderung bei ihrer Mieze festgestellt, hieß es am Montag seitens der Polizei.