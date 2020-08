Wie am vergangenen Freitag anlässlich einer Pressekonferenz im Rathaus von Waidhofen an der Thaya bekannt gegeben wurde, wird ein neues städtisches Siedlungsprojekt nach „Vier Pfoten“-Gründer Heli Dungler benannt. Auch eine Heli-Dungler-Straße, die durch die Siedlung führen wird, wird gebaut werden. Dungler, der Anfang des Jahres völlig unerwartet verstorben ist, ist in Waidhofen aufgewachsen.