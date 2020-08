„Krone“: Dave, für das letzte Glass Animals-Album „How To Be A Human Being“ hast du wildfremde Menschen intime Dinge auf der Straße gefragt, warst auf knallharter Recherche. „Dreamland“ hingegen ist extrem persönlich, emotional und nach innen gerichtet. War es schwieriger, dieses Album zu machen?

Dave Bayley: Definitiv. (lacht) Viele Themen sind so persönlich, dass es mir jetzt noch schwerfällt, daran zu denken. Man versucht oft gewisse Erinnerungen zu begraben, weil sie sehr schmerzhaft sind und dich mit Momenten konfrontieren, die du gerne vergessen würdest, aber so ganz gelingt das ohnehin nie. Man fühlt sich sonderbar, wenn man an schlechte Dinge zurückdenkt. Emotional gesehen war „Dreamland“ viel schwieriger zu schreiben. Ich bin privat eine sehr schüchterne Person und mich so zu öffnen war definitiv eine Herausforderung. Ich habe damit viele Pflaster runtergerissen und alte Wunden geöffnet. Für das letzte Album habe ich mich in andere Menschen versetzt und aus deren Perspektive geschrieben. Jetzt habe ich wirklich alles aus mir selbst hervorgeholt und in Musik gegossen.