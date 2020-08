Wie berichtet, wackeln in Spielberg bis zu 400 Jobs, nachdem ATB angekündigt hatte, im Murtal die Produktion einstellen zu wollen. Bekanntlich liegt das Schicksal von ATB - laut eigenen Angaben ein führender europäischer Hersteller von Elektromotoren und elektrischer Antriebstechnik im Bereich der Industriemotoren - seit fast zehn Jahren in chinesischer Hand. Nach der Insolvenz des damaligen Eigentümers A-Tec des Industriellen Mirko Kovats wurde ATB an die chinesische Wolong-Gruppe verkauft. „Verschleudert“, nannte es Kovats in einer harschen Stellungnahme.