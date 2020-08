Mehr Bewohner als je zuvor soll das „Promi Big Brother“-Haus in diesem Jahr beherbergen. Am Montag hat Sat.1 die ersten zwölf Kandidaten für die am 7. August startende Realityshow bekannt gegeben, darunter Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Schauspielerin Jasmin Tawil, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold und Sängerin Kathy Kelly von der Kelly Family.