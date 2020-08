Nach einer Schrecksekunde schaltete sich bei Lewis Hamilton der „Überlebensinstinkt“ ein, das sicherte ihm laut eigener Aussage schlussendlich doch noch Platz eins. Trotz eines Defekts am linken Vorderreifens seines Mercedes in der letzten Runde des GP von Großbritannien in Silverstone rettete der Engländer seinen siebenten Heimsieg ins Ziel. „Ich glaube nicht, dass ich schon einmal ein Rennen auf drei Reifen gewonnen habe“, meinte der erleichterte Champion.