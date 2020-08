Minister rief zu Maßnahmen gegen Abfahrten auf

Der italienische Außenminister Luigi Di Maio hatte vergangene Woche den tunesischen Botschafter in Rom, Moez Sinaoui, zu Gesprächen ins Außenministerium zitiert. Er rief Tunis auf, Maßnahmen gegen die Abfahrten zu ergreifen. Di Maio forderte vor allem mehr Kontrollen im Raum der tunesischen Stadt Sfax. Von hier aus stechen die meisten Migrantenboote in Richtung Süditalien in See.