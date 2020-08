Polens Oberster Gerichtshof hat am Montag die Präsidentenwahl für gültig erklärt. „Das Höchstgericht (...) bestätigt die Gültigkeit der am 12. Juli 2020 abgehaltenen Wahl von Andrzej Sebastian Duda in das Amt des polnischen Präsidenten“, hieß es in einer Mitteilung des Höchstgerichts.