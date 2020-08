Schmerzhaftes Ende einer Maturareise für einen 18-jährigen Deutschen in Vorarlberg: Der Bursche stürzte in der Nacht auf Montag im Beisein zweier Freunde von einem Balkon siebeneinhalb Meter in die Tiefe. Er überlebte den Sturz, erlitt beim Aufprall auf den gepflasterten Vorplatz des Gästehauses jedoch schwere Fußverletzungen.