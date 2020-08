Model Sylvie Meis und ihr Verlobter Niclas Castello schöpfen gerade in Saint-Tropez Kraft für die gemeinsame Zukunft. Im Köfferchen für die Reise hat die Schönheit jede Menge knapper Bikinis, die sie in Südfrankreich an ihrem Traumkörper ausführt. „Manchmal ist ein wenig Ablenkung genau das, was man im Leben braucht“, schrieb die 42-Jährige zu Fotos, die sie in einem bunt gemusterten Bikini auf einer Decke sitzend am weißen Sandstrand zeigen.