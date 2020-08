Nach dem Aufstieg der SV Ried in die Bundesliga starten die Oberösterreicher eine - wie sie es selbst nennen - Infrastruktur-Offensive. Am Mittwoch wird mit der Sanierung des Rasens in der Josko Arena begonnen. Am Feld wird ein Roll-Naturrasen verlegt, auf der Seite der VIP-Tribüne im Trainer- und Aufwärmbereich bis zur Outlinie erstmals ein Kunstrasen, teilte der Verein mit.