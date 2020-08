Corona, Arbeitslosigkeit, Klima - es sind gleich mehrere Krisen, die Österreich in diesem ungewöhnlichen Sommer beschäftigen. Es ist daher Zeit, all diese Themen mit Österreichs Politikspitze noch ausführlicher zu behandeln: Die krone.tv-„Sommergespräche“ sind zurück! Den Anfang macht Werner Kogler. Der Vizekanzler, der innerhalb eines Jahres vom Obmann einer Vier-Prozent-Partei zu einem der Krisenmanager des Landes aufgestiegen ist, spricht mit Moderatorin Katia Wagner im wunderschönen Weingut Wailand am Wiener Kahlenberg über das ereignisreiche erste Halbjahr in der Bundesregierung, die kommenden Herausforderungen und über den Klimaschutz, der trotz Corona nicht in den Hintergrund gerückt sei.