51 Neuinfizierte wurden in der Bundeshauptstadt gemeldet, dahinter reiht sich Tirol mit 13 Neuinfektionen. Sechs neue Fälle gab es in Oberösterreich, fünf in Niederösterreich, vier in der Steiermark und zwei in Kärnten. Salzburg, Vorarlberg und das Burgenland meldeten keine Neuinfektionen.