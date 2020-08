Als wäre der Aufstiegskrimi in der zweiten Liga nicht schon kurios genug gewesen, lässt Peter Frauneder in dieser Folge von „Krone oder Kasperl“ mit einem weiteren „Schmankerl“ aufhorchen: Nicht der FAC, sondern der FavAC bekam wegen einer Geburtstagsfeier Beschwerde- und Beschimpfungsmails (zu sehen im Video oben bei ca. Minute 12:30). Außerdem Themen in dieser Sendung: ein Top-Talent, das von der Austria zu Köln wechselt, Peter Stöger, die Beliebtheitswerte der österreichischen Bundesliga-Klubs, das EL-Comeback des LASK, den laut Frauneder neuen Champions-League-Sieger Barcelona und natürlich das höchst turbulente Formel-1-Wochenende in Silverstone (alles im Video oben).