Am 1. August hielt sich am Nachmittag ein 41-jähriger tschechischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Schärding im Freibad in Esternberg auf. Gegen 18.45 Uhr verließ der Tscheche das Freibad und begab sich zu seinem Fahrzeug. Beim Wegfahren beschädigte er einen am Parkplatz abgestellten Pkw eines deutschen Badegastes und fuhr davon, ohne anzuhalten.