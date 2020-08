16.203 Personen waren Ende Juli im Bundesland Salzburg arbeitslos gemeldet. Im Vorjahresvergleich bedeutet das ein Plus von 61,8 Prozent oder 6189 Vorgemerkte. Im bundesweiten Schnitt hat die Arbeitslosigkeit um 41,3 Prozent zugelegt. Noch höher als in Salzburg war der Zuwachs in Tirol mit einem Plus von 85 Prozent.