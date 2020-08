Der Corona-Fall im Bundeskanzleramt ist zumindest vorerst ein singuläres Ereignis. Daher ist am Montag auch der Betrieb am Ballhausplatz wieder aufgenommen worden, freilich mit Einschränkungen. An Ort und Stelle sind vorerst nur jene Beschäftigten tätig, die vergangene Woche nicht im Büro waren.