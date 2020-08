Mit einer Körperverletzung endete eine Hausfeier in Lehen. Ein 31-jähriger Salzburger wurde von 21-jährigen Deutschen am Kragen gepackt und gegen die Wand gedrückt. Der rabiate Angreifer zog daraufhin einen messerähnlichen Gegenstand aus seiner Hosentasche und setzte ihn an der Wange seines Opfers an.