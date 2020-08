Vor 100 Jahren, am 10. Oktober 1920, kam es in Kärnten zur Volksabstimmung. Diesem Jubiläum wird heuer in offiziellen Feiern des Landes, in einer Mobilen Ausstellung - bis 2. August auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, dann in Feldkirchen und in den weiteren Bezirksstädten - und in 89 Projekten aus Kunst, Brauchtum, Wissenschaft, Bildung gedacht.