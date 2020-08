Nachfrage nach Lockdown wieder gestiegen

Die Rohölpreise zogen durch die im Mai begonnenen Nachfragesteigerungen im Juni wieder an, so die Energieagentur. Dies spiegle sich gemeinsam mit dem in Österreich steigenden Treibstoffbedarf in den Spritpreisen wider. „Das Verkehrsaufkommen rund um die Ballungsräume in Österreich ist mittlerweile wieder auf Vorkrisenniveau“, sagte Traupmann. Für die Klima- und Luftqualität seien das schlechte Nachrichten. „Der erdölbasierte Individualverkehr bleibt damit das große Sorgenkind für den Klimaschutz.“ Es seien aber bereits wichtige Schritte zur Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr gesetzt worden wie etwa die Erhöhung der Förderungen für E-Mobilität.