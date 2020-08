Kurze, heftige Niederschläge gingen in der Nacht auf Montag in Teilen Oberösterreichs nieder. Betroffen waren die Bezirke Steyr und Steyr-Land, hieß es Montagfrüh vom Landesfeuerwehrkommando. In Garsten und Ternberg waren rund 100 Einsatzkräfte über drei Stunden im Einsatz, berichtete die Feuerwehr. Gegen 20 Uhr gingen bei den Feuerwehren in den beiden Gemeinden zahlreiche Alarmierungen ein.