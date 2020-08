„Wer weiß, was er in einer zweiten Amtszeit alles tun würde?“, wird Bolton in der Montagsausgabe des „Handelsblatts“ zitiert. Der konservative Ex-Berater, der gerade erst ein Enthüllungsbuch über seine Zeit an der Seite Trumps veröffentlicht hat, rät Europa dazu, den Großteil der EU-USA-Diplomatie über den US-Kongress laufen zu lassen.