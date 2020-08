Fix ist, dass der Floridsdorfer als Coach zurück ist - und zwar im Mädchen-Leistungszentrum (U16) des Wiener Fußballverbandes. „Macht mir riesigen Spaß. Jetzt haben’s zwei in die St. Pöltner Akademie geschafft, eine ging nach Graz.“ Pacult wurde von WFV-General-sekretär Christian Schlosser „geholt“, schätzt Frauenfußball von seiner Zeit in Deutschland, „wo der Stellenwert schon früher hoch war.“ Seine Aufgabe? „Viel Basis-Arbeit. Funktioniert super. Wir in Österreich reden oft davon, dass erfahrene Trainer zum Nachwuchs sollten. Hier passt’s, geben die Mädels, die sehr ehrgeizig sind, gutes Feedback“, so der 60-Jährige. „Oft fragen sie ihre Eltern, ob’s mich von früher kennen.“