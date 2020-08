Als Belohnung lud Eishockey-Legende Peter Znenahlik in Graz zur Grillparty ein, ab heute greift Thiem wieder zum Tennisracket. Der Feinschliff für die USA-Tour folgt. Zuerst wirdin New York das 1000er-Turnier von Cincinnati ausgetragen, danach geht der zweite Grand Slam des Jahres über die Bühne. „Beide Turniere sind für Dominic extrem wichtig“, erklärt sein Trainer-Papa Wolfgang Thiem, „er hat aus dem letzten Jahr keine Punkte zu verteidigen, kann also in New York voll angreifen“