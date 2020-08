Fataler Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Oberland! Ein Deutscher (22) geriet auf der L237 Kühtaistraße in Oetz auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen das Auto eines entgegenkommenden 82-Jährigen. Der Pensionist erlitt erhebliche Verletzungen und musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.