Das war freilich auf eine andere Zeit gemünzt, die der Überwindung des Kalten Krieges und den Weg Osteuropas in die Demokratie. Aber sind wir heute nicht erneut an einem kritischen Punkt angelangt? Einiges deutet darauf hin, dass wir uns in die falsche Richtung bewegen: den langen Weg retour. Wäre es nun nicht wieder an der Zeit für eine große politische Rede zur besseren Orientierung? Stattdessen herrscht das große Schweigen.