„Es läuft vorab ein Sicherheitsvideo, wo auf das Abstandhalten hingewiesen wird. Außerhalb des Geländes ist öffentlicher Raum. Da appellieren wir an die Eigenverantwortung“, betont Projektleiterin Angela Buchmayer. Bernadette Schartner hat sich ein Ticket online bestellt, sitzt brav am Platz: „Es hat durch die Regeln an Flair verloren. Aber so ist es nun einmal.“