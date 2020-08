Wenige Kilometer weiter in Scheffau ist es anders: „Wir waren am Samstag zum ersten Mal ausgebucht, wir hoffen auf einen guten August“, so Pointwirt Robert Wallinger. Er ist froh, dass viele Einheimische in sein Gasthaus kommen – allein elf Hochzeiten wurden heuer abgesagt, die Zimmer sind zu 45 Prozent ausgelastet. Ähnlich ist die Lage bei Josef Brunnauer im Hotel und Gasthof Langwies in Bad Vigaun: „Heuer ist Schadensbegrenzung angesagt“, so Brunnauer, dem die internationalen Touristen und Durchzugsgäste fehlen. In Hallein ist es etwas anders – obwohl heuer keine Festspiel-Aufführung stattfindet. Viele Österreicher und Gäste aus Bayern besuchen die Salinenstadt. Und: Immer mehr Urlauber legen einen Zwischenstopp auf der Fahrt Richtung Süden ein.