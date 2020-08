„Bei uns in der Gemeinde lassen sich keine 100 Leute in den Betrieben mehr testen“, erzählt Wolfgang Fritzenwallner, Hotelier in Wagrain. Über 400 Tourismusmitarbeiter meldeten sich noch vor wenigen Wochen zum Rachenabstrich an. Als Teil des bundesweiten Pilotprojekts wurden die Angestellten seit 1. Juli auf freiwilliger Basis wöchentlich getestet. Nun ist die Nachfrage deutlich gesunken. Nur 200 Mitarbeiter haben sich für die erste August-Woche angemeldet. „Man merkt in Gesprächen, dass viele Hoteliers Angst vor einer Schließung haben“, berichtet Stefan Passrugger, Chef der Tourismusregion Wagrain-Kleinarl.