Auch Patricia Reisinger, Immobilienmaklerin in Graz und stellvertretende Fachgruppen-Obfrau in der Wirtschaftskammer, betont: „Es ist Maklergesetz, dass vor Abschluss eines Geschäfts kein Geld fließen darf! Der Provisionsanspruch entsteht erst, wenn der Vertrag abgeschlossen und unterschrieben ist.“ Man unterschreibt also zuerst den Vertrag, dann wird gegengezeichnet, erst zum Schluss gezahlt. Und das sollte schon auch in Büroräumlichkeiten stattfinden.