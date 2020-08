Bei der Sommerrodelbahn in Walchsee drängten am Sonntag Rowdys einen 13-Jährigen, die Bahn schneller herabzufahren. Einer verpassten dem Bub einen so heftigen Stoß, dass er mit seiner Rodel gegen die einer vorfahrenden Deutschen (54) krachte. Beide wurden erheblich verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.