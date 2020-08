Das heftige Gewitter Sonntagnacht hat einige Kärntner vom Schlaf abgehalten. Unwetterschäden oder Einätze gab es zum Glück wenige. Beim Wandern am Sonntag bemerkten aber viele Berggeher das beschädigte Gipfelkreuz am Dobratsch. Laut Gipfelhausbesitzer hat in das Kreuz ein Blitz eingeschlagen!